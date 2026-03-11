Kış aylarında daha sıcak ülkelere göç eden leylekler, mart ayının gelmesiyle birlikte ilçedeki yuvalarına geri dönmeye başladılar. Türkiye’nin önemli leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Adaköy Mahallesi’ndeki Leylekler Tepesi ile Yeşildağ Mahallesi’ndeki Leylekler Vadisi, göçten dönen leyleklerin uğrak noktası oldu.

Yuvalara yerleşmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenirken diğer yandan yuvalarını onarıyor. Leylek cenneti olarak bilinen Beyşehir’de yuvalarına dönen leylekler, bahar aylarında üreme dönemini geçirip yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayının son günlerinde yeniden daha sıcak ülkelere göç ediyor.