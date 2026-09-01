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Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç farklı trafik kazası yaşandı. Art arda meydana gelen kazalarda toplam 4 kişi yaralandı.

Günün ilk olayı, Beyşehir-Seydişehir kara yolundaki bir fabrikanın yakınlarında gerçekleşti. P.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü P.C. yaralandı.

İkinci kaza, yine aynı kara yolu üzerinde yer alan araç muayene istasyonu kavşağında meydana geldi. Yolda ilerleyen bir motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Ş.O. ile yaya A.C. asfalt zemine savrularak yaralandı.

Son kaza ise ilçe merkezinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Motosikletin karıştığı kazada sürücü B.U. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.