Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 35 CVP 715 plakalı otomobil, Mevlüt Karaoğlu Caddesi üzerinden Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi’ne dönerken, O.E.İ. yönetimindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.