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Kaynak: İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nün su temizliğini teminat altına almak ve havzadaki çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tasarlanan atıksu arıtma tesislerine yönelik yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda, Beyşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda özel bir oturum düzenlendi. "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi (GFC)" çerçevesinde Dünya Bankası finansmanıyla yapılması hedeflenen yatırımlara ilişkin Paydaş Katılım Planı Toplantısı icra edildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Hüyük ilçesinin Köşk, Selki ve İmrenler mahallelerine hizmet sunması öngörülen Köşk Atıksu Arıtma Tesisi Projesi detaylarıyla aktarıldı. Söz konusu yatırımla yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıkların doğaya zarar vermeden dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Bölgedeki diğer kritik yatırım olan Kıreli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ise Hüyük'e bağlı Kıreli, Çavuş, Tolca, Göçeri ve İlmen mahallelerindeki evsel atıksuları verimli bir biçimde toplayıp arıtması planlanıyor.

Çalışmaların temel gayesi; doğrudan doğaya salınan atık suları engellemek, alıcı konumundaki dere yataklarını muhafaza etmek ve bu sayede Beyşehir Gölü'nün su kalitesini güvenceye almak.