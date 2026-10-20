Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göldeki su ürünlerinin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için denetimler gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, göl üzerinde ortak çalışma yürüttü.

BALIKÇI TEKNELERİ VE AV ARAÇLARI KONTROL EDİLDİ

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün su ürünleri kontrol birimi ile jandarma ekiplerinin katıldığı denetimlerde, göl kıyısındaki karaya çıkış noktaları ve balıkçı tekneleri incelendi.

Ekipler, balıkçıların avcılık için gerekli ruhsat ve belgelere sahip olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde ayrıca kullanılan ağların göz açıklıklarının mevzuata uygunluğu ve avlanan balıkların belirlenen asgari boy sınırlarını karşılayıp karşılamadığı değerlendirildi.

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezleri arasında yer alan Beyşehir Gölü’nde, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik kontroller devam ediyor.