Beyrut’un ‘Kedi Kadını’: 70 kediye yuva açtı: Savaş ve krizde bile terk etmedi…

"Bu kadar çok kediyi kabul edecek bir yer bulamadım."



Kedilerin sağlığına büyük önem veren Abadi, “Temiz beslenme, sürekli hijyen ve hastalık durumunda hızlı müdahale çok önemli. Çünkü bir kedi hastalandığında enfeksiyon diğerlerine de bulaşabiliyor." dedi.