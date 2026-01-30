Çocukluğunda kaybettiği ilk kedisinin ölümü, Abadi’nin hayatını kökten değiştirdi. O günden beri hiçbir yardıma muhtaç hayvanı görmezden gelemedi.
Beyrut’un ‘Kedi Kadını’: 70 kediye yuva açtı: Savaş ve krizde bile terk etmedi…
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, 57 yaşındaki Diyana Abadi, sahipsiz sokak kedilerine yuva açarak büyük bir fedakârlık sergiliyor. Evini ve küçük iş yerini yaklaşık 70 kediye dönüştüren Abadi, artan mama, veteriner ve bakım masraflarıyla mücadele ederek ayakta kalmaya çalışıyor.
Bugün Beyrut’un Dahiye banliyösünde yaşayan Abadi, evini ve dükkânını bu sevimli dostlara güvenli bir sığınak haline getirdi.
Yaralı ve hasta kedileri tedavi ettirip onlara sevgiyle bakan Abadi duygularını şöyle anlattı:
"İlk kedimi kaybetmem bende derin bir iz bıraktı. O günden sonra yardıma ihtiyacı olan hiçbir kediyi görmezden gelemedim."
İlk kurtarma öyküsünü yaralı bir kediyi dükkânına alarak başladığını belirten Abadi, zamanla komşuların ve çevresindekilerin hasta ya da terk edilmiş kedileri kendisine getirmeye başladığını ifade etti:
"Komşular ne yaptığımı duyunca başka kediler de getirdi. Hiçbirini geri çeviremedim. Böylece sayıları yavaş yavaş arttı."
Lübnan’ın derin ekonomik krizi, bakım koşullarını daha da zorlaştırıyor. Mama ve veteriner ücretlerinin hızla artması Abadi’yi büyük sıkıntıya sokuyor. Temel ihtiyaçları karşılamakta güçlük çeken Abadi, bazen fide yetiştirip satarak masrafların bir kısmını karşılamaya çalışıyor.
Sınırlı destek
Son dönemde İsrail’in Dahiye’yi hedef alan yoğun saldırıları sırasında bile kedilerini terk etmeyi reddeden Abadi, bombardıman altında bölgeden ayrılmadı:
"Bu kadar çok kediyi kabul edecek bir yer bulamadım."
Kedilerin sağlığına büyük önem veren Abadi, “Temiz beslenme, sürekli hijyen ve hastalık durumunda hızlı müdahale çok önemli. Çünkü bir kedi hastalandığında enfeksiyon diğerlerine de bulaşabiliyor." dedi.
Herhangi bir düzenli gelir ya da kurumsal yardımı olmadığını vurgulayan Abadi, yalnızca birkaç ay önce viral olan bir video sayesinde sınırlı destek alabildiğini belirtti.
Şu anda kedileriyle birlikte dükkânında yaşayan Abadi, onları ailesi gibi gördüğünü söylüyor:
"Özellikle son yıllarda, Kovid-19 süreci ve savaşla birlikte bana getirilen kedi sayısı arttı. Bazı insanlar taşınma ya da tadilat gerekçesiyle kedilerini bırakıp bir daha geri dönmedi."
Abadi, maddi yükün ağırlaşması nedeniyle bazı kedileri sahiplendirmeye çalıştığını ekleyerek sözlerini tamamladı:
"Maddi sıkıntılar nedeniyle bazı kedileri sahiplendirmeye çalışıyorum. Bu yükü tek başına taşımakta zorlanıyorum."
İşte o anlara ait görüntüler;