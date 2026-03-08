İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyölerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırıların özellikle Hizbullah’ın etkili olduğu bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi.

Lübnan basını ve sahadaki gazetecilerin aktardığına göre, İsrail ordusu saldırılardan önce Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde bulunan dört mahalle için tahliye uyarısı yayımladı. Ordu, daha önce yaptığı uyarıyı bugün de yineledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre İsrail güçleri, Haret Hreik mahallesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada bölgede belirlenen hedeflere yönelik operasyonların başladığını doğruladı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nabatiye bölgesine bağlı Kafr Rumman kasabasına düzenlenen bir başka hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.