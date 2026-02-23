Lübnan’da ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği çevresinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, büyükelçilikte görev yapan onlarca personel ihtiyati tedbir kapsamında ülkeden tahliye edildi.
Lübnan’da yayın yapan LBC televizyonunun aktardığı bilgilere göre, söz konusu çalışanlar bugün Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülke dışına çıktı.
Tahliyenin, bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı önlem amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, konuyla ilgili ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği’nden resmi bir açıklama yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan, haberin yayımlandığı saatler itibarıyla ABD makamlarından tahliyeye ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.