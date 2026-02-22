Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve restorasyonları tamamlanan bu camiler, hem ibadet hem de kültür turizmi için büyük önem taşıyor.İlçenin simge yapılarından Sultan Alaeddin Cami, ramazan aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Çevre düzenlemesiyle yenilenen camide aynı anda yaklaşık 2 bin kişi ibadet edebiliyor. Ramazan’da camide Sakal-ı Şerif ziyarete açılıyor.Beypazarı’nın değerli eserlerinden Kurşunlu Cami (Evsat Hoca Nazır Cami), 17. yüzyıl başlarına tarihleniyor. 2008’de başlayan restorasyon çalışmalarıyla kubbelerin kurşunları yenilendi, iç mekanında kapsamlı bakım yapıldı.

Bugün ibadete açık halde duruyor.Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin tarafından yaptırılan Akşemseddin Cami, Selçuklu mimari üslubunu yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor.

İmaret Cami, İncili Cami, Tabakhane Cami ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen cami de ilçenin diğer tarihi ibadethaneleri arasında yer alıyor.