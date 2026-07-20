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Olay, geçtiğimiz gün New York'un seçkin bölgelerinden East Hampton'da yaşanmıştı. 63 yaşındaki sürücü yüksek hızla ilerlediği sırada mekanik güvenlik bariyerlerine çarparak malikanenin girişinde hasara neden olmuştu.

SÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Kazada yaralanan sürücü, ilk olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli daha sonra tutuklandı. Kazada kullanılan araca el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Çarpışma sırasında Beyonce, Jay-Z ve çocuklarının evde bulunup bulunmadığı ise netlik kazanmadı.

Polisin ilk incelemelerine göre sürücünün herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca gözaltı sırasında ev sahiplerine yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığı ya da Beyonce ve Jay-Z'nin isimlerini anmadığı bildirildi. Bu nedenle yetkililer, sürücünün direksiyon başında sağlık sorunu yaşamış olabileceği ve hedefin malikane olmadığı ihtimali üzerinde duruyor.

RİHANNA DA BENZER BİR GÜVENLİK OLAYI YAŞAMIŞTI

Öte yandan yılın başlarında bir başka ünlü isim olan Rihanna da benzer bir güvenlik olayıyla gündeme gelmişti. Beverly Hills'teki evi, sanatçı içeride bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın şüphelisi Ivanna Lisette Ortiz hakkında cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere birçok suçlama yöneltilirken, Ortiz mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.