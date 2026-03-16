Beyoğlu sadece binalardan ve caddelerden ibaret bir yer değil, her köşesinde farklı bir dönemin, farklı bir kültürün izini taşıyan devasa bir arşiv. Ressam Resul Aytemür’ün yeni sergisi “Değişmeyen Hüznün Renkleri”, bu arşivi tozlu raflardan indirerek günümüze taşıyor. Sergi, semtin çok katmanlı yapısını; fotoğraflar, belgeler ve kişisel anlatılar aracılığıyla yeniden kurguluyor. Okuyucuya ve ziyaretçiye, her gün önünden geçtiği bir binanın aslında kimlere ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor.

SADECE SEMT DEĞİL, BİR BELLEK

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, Beyoğlu2nu sadece fiziksel bir mekan olarak değil, yaşayan bir organizma, bir “bellek” olarak ele alması. Galata Rum İlkokulu’nun büyüleyici atmosferiyle birleşen eserler, semtin kozmopolit yapısını, kültürel çeşitliliğini ve zaman içindeki dönüşümünü çarpıcı bir görsellikle sunuyor. Görünmeyen hikayeler, bu sergide görünür hale gelerek kentin kolektif hafızasına bir selam gönderiyor.

ARŞİVDEN BUGÜNE UZANAN İZLER

Küratör Erhan İşözen’in titizlikle hazırladığı seçki, Beyoğlu’nun dünü ve bugünü arasında köprü kuruyor. Sergide yer alan her bir parça, İstanbul’un kalbinin nasıl attığını, hangi fırtınalardan geçtiğini ve nasıl bir dirençle kimliğini koruduğunu anlatıyor. Eğer Beyoğlu’nun sadece kalabalığından değil, o kalabalığın içindeki derin sessizliğin hikayesinden etkileniyorsanız, bu sergi sizin için bir “anlatı laboratuvarı” niteliği taşıyor.

Beyoğlu’nu keşfetmek isteyenler için bu benzersiz yolculuk, Galata’nın tarihi dokusunda 2 Nisan-26 Mayıs 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi, Pazar ve pazartesi günleri hariç, her gün 12:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.