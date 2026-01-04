Türkiye’de son zamanlarda sıklıkla artan elektrik kesintileri yurttaşların günlük yaşantısını alt üst ediyor. Yaşanan kesintiler günlük yaşantıyı etkilemekle beraber, insan hayatını da tehlikeye atıyor.

Beyoğlu’nun Aydınlık Çeşme Caddesi’nde meydana gelen elektrik kesintisi, esnafı ve yurttaşları mağdur etti. Bugün öğlen 13:00’da başlayan kesinti hala devam ediyor.

“MAKİNEYE BAĞLI HASTA HASTANEYE KALDIRILDI”

Beyoğlu’nda yaşayan bir vatandaş, yaşanan mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan yurttaş, makineye bağlı bir hastanın elektrik kesintisi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Vatandaşın yaptığı paylaşım sonrası BEDAŞ yetkilileri, yurttaş ile iletişime geçti. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan kesintinin arıza kaynaklı olduğu ve ekiplerin arızayı gidermek için çalıştıkları söylendi.

HATAY’DA DA AYNI SENARYO

Hatay'da yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde 48 saati geçti. Sosyal medyada "Hatay'da elektrik yok, hayat yok" başlığıyla kampanya başlatıldı.

Hatay'ın birçok noktasında vatandaşlar elektrikle ısınıyor. Hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar günlerdir soğukta, battaniye ile ısınmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toroslar EDAŞ Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından muhtarların bulunduğu bir gruba gönderilen resmi yazıda ise kesintiler, "kontrolsüz ve kaçak tüketim'e bağlandı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise elektrik kesintilerini Meclis'e taşıdı.