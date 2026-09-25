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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir bölge, polis ekipleri tarafından drone ile takibe alındı. Havadan yapılan takip sırasında bölgeden çıkan bir araç durduruldu.

Araçtaki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adres belirlendi.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 116,3 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah suçlarından tutuklandı.