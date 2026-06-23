Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi

Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi

İstanbul Beyoğlu’nda yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, akıllara durgunluk veren tehditlere sahne oldu. Motosikletlilerden biri, “Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım” diyerek sürücüyü tehdit etti.

Kaynak: DHA
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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 1

Beyoğlu’nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 2
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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 3

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 4

Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 5

Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 6

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 7

Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

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Beyoğlu’nda trafik dehşeti: “Boksörüm, çeneni kırarım” dedi - Resim: 8

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

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