Kaynak: AA

Türk Dünyası Multipl Skleroz Araştırmalarını Destekleme Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi, İstanbul Beyoğlu’ndaki bir otelde başladı. Üç gün sürecek kongrenin açılışında Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık profesyoneli bir araya geldi.

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir otoimmün hastalık olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin sinir liflerini saran miyelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkan hastalık. Yorgunluk, görme bozuklukları, denge problemleri, kas güçsüzlüğü ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle seyredebiliyor. Genç yetişkinlerde, özellikle kadınlarda daha sık görülen hastalığın kesin tedavisi henüz bulunmasa da hastalığın seyrini yavaşlatan tedaviler ve rehabilitasyon uygulamaları yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Bu nedenle ülkeler arası deneyim paylaşımı ve ortak araştırma ağları, hasta takibi açısından önem taşıyor.

Kongre başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, açılış konuşmasında Türk dünyasının bilim ve medeniyetin en köklü coğrafyalarından biri olmasına rağmen multipl skleroz alanındaki bilim insanlarını uzun süre ortak bir bilimsel platformda buluşturamamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

Demirkaya, “Farabi, İbn Sina, Biruni ve Uluğ Bey gibi önemli bilim insanlarının yetiştiği, yüzyıllar boyunca bilimin ve düşüncenin önemli merkezlerinden biri olan bu coğrafyanın insanlarıyız. Böylesine güçlü bir bilim geleneğine sahip ülkelerin hekim ve araştırmacılarının birbirinden uzak kalmasını kabullenmek mümkün değildi. İşte bu düşünceyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada, 7 Türk cumhuriyetinden nörologları multipl skleroz ortak paydasında buluşturuyor ve kongremizin sekizincisini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kongrenin eş başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, bu yıl farklı başlıklarda toplam 13 oturum düzenlendiğini söyledi. Oturumlarda 50’den fazla kişinin söz alacağını aktaran Efendi, “Kongrede 30’u sözel olmak üzere 10 poster, toplam 40 bildiri sunulacak. Tüm portreyi içerecek şekilde ayrıntılı konuşmalar, sunumlar ve tartışmalar olacak. Hepiniz için iyi bir kongre olmasını diliyorum. Umarım verimli iş birliklerine ve gelecekte daha gelişmiş ortak çalışma alanları yaratma konusunda bu kongre bir fırsat olur” diye konuştu.

Programda hastalığın erken tanısı, görüntüleme yöntemleri, yeni tedavi seçenekleri, rehabilitasyon, hasta takibi ve bölgesel epidemiyolojik veriler gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Sözel bildirilerin yanı sıra poster sunumları da genç araştırmacılara görünürlük kazandırmayı hedefliyor.