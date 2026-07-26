Kaynak: DHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde, 15 Temmuz günü meydana gelen olayda, bir süredir oğlundan haber alamayan Vahdettin A. (63), evden yoğun koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde Aykut Akhoroz’u dairenin girişinde bulunan ilk odada koltukta yatar halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akhoroz’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Akhoroz’un vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmazken, evde yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşturucu madde de bulunmadı. Akhoroz’un poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Akhoroz’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2008 YILINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI ÇIKTI!

Aykut Akhoroz'un 17 Nisan 2008 tarihiğnde Kasımpaşa’da üniversite sınavına hazırlanan Emir Karaman’ın 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilk şüphelilerden biri olduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akhoroz tutuksuz yargılandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ekim 2011’de açıkladığı kararda cinayetin asıl failleri olduğu belirtilen 2 sanığı 15’er yıl, olay tarihinde yaşı küçük olan 1 sanığı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aykut Akhoroz'un ise 'Haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek' eyleminden, olay tarihindeki yaşını da dikkate alınarak 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.