Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda evden 1 cep telefonunun çalındığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin eve girerek cep telefonunu çaldıkları tespit edildi.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Çalışmalarda S.K., F.A. ve C.A., İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Evden hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.