İstanbul Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracından inerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil demir yığınına döndü.

Yangın, İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü hızla aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle sürücüye yardım etti ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor kısmını sardı. Otomobilin alev topğuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil küle döndü.