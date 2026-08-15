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Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda, iddiaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek, stadın yanında bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki daireye isabet ederek yangına neden oldu. Yangın sırasında dairenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişeklerden biri, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Havai fişeğin isabet etmesinin ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve çevrede inceleme yaptı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.(DHA)