İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Sütlüce Mahallesi’nde dün saat 18.15 sıralarında bir baba tartışığı oğlunu öldürüp intihar etti. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da 49 yaşındaki annesi Zübeyde M. ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Uğur Kaya, birkaç gün önce 52 yaşındaki babası Tamer Kaya'nın yanına geldi.

OĞLUNU VURUP İNTİHAR ETTİ

Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba Tamer Kaya, silahla oğlu Uğur Kaya'yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya sonrasında aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

EVİ KONTROL EDİNCE CESETLERİ BULDU

Olayın ardından Tamer Kaya'ya ulaşamayan 56 yaşındaki ablası Süreyya K., 37 yaşındaki kızı Meral P.'ye dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P. Dayısının evine camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri önce Uğur Kaya'nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu ardından da Tamer Kaya'nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya'nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydının olduğu ve evde psikiyatri ilaçlarının olduğu ortaya çıktı. Uğur Kaya'nın 10, babası Tamer Kaya'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenilirken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

'ANNEMİ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Tamer Kaya’nın yeğeni Meral P., polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği binada yaşadığını belirtti. Meral P., kuzeni Uğur Kaya’nın Erzincan’da annesiyle birlikte yaşadığını ve dayısının ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediğini aktardı. Ancak Meral P., dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade etti.

Olaydan yaklaşık bir saat önce Tamer Kaya’nın annesi Süreyya K.’yı arayarak intihar edeceğini söylediğini anlatan Meral P., annesinin bu konuşmanın ardından evi kontrol etmesini istediğini belirtti. Meral P., dayısının evine geldiğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark ettiğini ve camdan içeriye birini soktuğunda olayın yaşandığını öğrendiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.