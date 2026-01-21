Beyoğlu’nda akşam saatlerinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Sultan Minberi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıktığı çift şeritli yol tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.