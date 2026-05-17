Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Mazlum Y., bir kafede oturduğu esnada motosikletiyle caddeden geçen 26 yaşındaki Dilovan Ç. ile "motorun gazına gereksiz yere basma" meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Araya girenlerin ardından taraflar dağıldı ancak Mazlum Y. yaşanan gerginliği unutmadı.

KOLONYAYLA ATEŞE VERDİ, MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışmadan iki gün sonra arkadaşı İslam A.’yı da yanına alan Mazlum Y., plakasız bir motosikletle sabaha karşı olay yerine geri döndü. Motosikletten inen şüpheli, Dilovan Ç.’ye ait park halindeki motosiklete yanıcı sprey (kolonya) sıkarak ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yanında park halinde bulunan Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.'ya (44) ait 3 motosiklete daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şans eseri yaralanan olmadı ancak 4 motosiklet de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Kundaklama olayının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Onlarca güvenlik kamerasını didik didik eden polis, plakasız motosikletle kaçan şüphelilerin Mazlum Y. ve İslam A. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Mazlum Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI: DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Mazlum Y., "Olay günü alkollüydüm. İki gün önce tartışmıştık, sinirlendiğim için motosikleti yaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin, firari olan ve geçmişte "Uyuşturucu ticareti", "Kasten yaralama" ile "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi suçlardan kaydı bulunan diğer şüpheli İslam A.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Tutuklanan Mazlum Y.'nin de "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.