2000 yılından bugüne uzanan Karşı Sanat Çalışmaları pratiği üzerinden; bağımsız kalmanın, kolektif üretimin ve yerleşik kuralları yeniden düşünmenin olanaklarını birlikte tartışmaya açıyoruz.

Beyoğlu’nda 25 yılı geride bırakan Karşı Sanat; önce Elhamra Pasajı’nda, bugün ise Aznavur Pasajı’nda sürdürdüğü üretimleriyle sayısız fikir, ses ve bakışa alan yarattı. Sergilerden yayınlara, buluşmalardan eğitim programlarına uzanan çalışmalarında biriktirmeyi saklamak yerine paylaşmayı; üretimi kamusal alana taşımayı temel bir yaklaşım olarak benimsedi.

Karşı Sanat’ın kurucusu Feyyaz Yaman ve sanatçı Bünyamin Bozkuş’un katılımıyla gerçekleşecek “25. Yılında Karşı Sanat Çalışmaları” başlıklı söyleşimize tüm İstanbulluları bekliyoruz. Etkinliğe katılım ücretsizdir; İstanbul Senin uygulaması üzerinden kayıt yaptırmanız yeterlidir.