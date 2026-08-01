Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ilginç olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu üzerindeki 5 katlı bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi çıplak şekilde çatı katına çıkarak uygunsuz hareketlerde bulundu.

İNTİHAR SANILDI, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çatıdaki kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu intihar girişimi sanarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaştı.

"DOLAŞMAYA GELDİM" DEDİ

Çatıya çıkan ekiplerin turistle konuştuğu sırada yabancı uyruklu kişinin, "Dolaşmaya geldim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine olayın intihar girişimi olmadığı anlaşılırken, ekipler bölgeden ayrıldı.

İŞÇİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik."