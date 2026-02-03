Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

BEYOĞLU ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı, 7. dakikada Alhan Kurtoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıda savunma disiplinini koruyarak skor avantajını korudu.

Beyoğlu Yeni Çarşı FK deplasmanda Rizespor'dan puan aldı - Resim : 1

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ BULDU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Çaykur Rizespor, 56. dakikada Taylan Antalyalı’nın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Ev sahibi ekip beraberlik golünün ardından baskısını artırdı.

Beyoğlu Yeni Çarşı FK deplasmanda Rizespor'dan puan aldı - Resim : 2

SON BÖLÜMDE GOL GELMEDİ

Maçın son dakikalarında iki takım da net fırsatlar yakaladı ancak skoru değiştirecek gol gelmedi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 4’e yükseltirken Beyoğlu Yeni Çarşı gruptaki ilk puanını aldı.