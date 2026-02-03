Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

BEYOĞLU ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı, 7. dakikada Alhan Kurtoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıda savunma disiplinini koruyarak skor avantajını korudu.

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA EŞİTLİĞİ BULDU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Çaykur Rizespor, 56. dakikada Taylan Antalyalı’nın golüyle skoru 1-1’e getirdi. Ev sahibi ekip beraberlik golünün ardından baskısını artırdı.

SON BÖLÜMDE GOL GELMEDİ

Maçın son dakikalarında iki takım da net fırsatlar yakaladı ancak skoru değiştirecek gol gelmedi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 4’e yükseltirken Beyoğlu Yeni Çarşı gruptaki ilk puanını aldı.