Dünya genelinde artış gösteren nörodejeneratif hastalıkların izini süren bilim insanları, yaşam tarzı faktörlerinin genetik yatkınlıktan daha baskın hale geldiğini saptadı.

Yapılan son araştırmalar, masum görünen iki temel alışkanlığın beynin biyolojik yapısını hücresel düzeyde bozduğunu kanıtladı.

Modern hayatın getirdiği günlük rutinler, beyin sağlığı üzerinde geri dönülemez hasarlar bırakmaya devam etti.

Uzmanlar, özellikle yetersiz uyku ve aşırı şeker tüketiminin bilişsel fonksiyonları doğrudan tehdit ettiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

1. KRONİK UYKU YOKSUNLUĞU: BEYNİN "TEMİZLİK" MEKANİZMASININ DURMASI

Günde altı saatten az uyumanın beyinde toksik protein birikimine yol açtığı belirlendi.

Uyku sırasında devreye giren ve beyindeki atıkları temizleyen "Glimfatik Sistem" uykusuzluk durumunda işlevini yitirdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Nörolog Dr. Andrew Budson, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede uyku eksikliğinin Alzheimer riskini tetiklediğini belirtti.

Budson, uykusuzluğun beyinde amiloid beta plaklarının birikmesine neden olduğunu ve bunun da hafıza merkezlerini doğrudan hedef aldığını ifade etti.

2. RAFİNE ŞEKER TÜKETİMİ: NÖRONAL ENFLAMASYONUN MİMARI

İşlenmiş gıdalar ve aşırı şeker kullanımı, beyinde kronik bir enflamasyon (iltihaplanma) sürecini başlattı.

Yüksek kan şekerinin, beynin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampus hacmini daralttığı gözlemlendi.

California Üniversitesi (UCLA) bünyesinde çalışmalarını sürdüren nörobilimci Prof. Dr. Fernando Gomez-Pinilla, beslenme alışkanlıklarının gen ekspresyonu üzerindeki etkisini vurguladı.

Gomez-Pinilla, yüksek fruktozlu diyetlerin beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan sinapsları zayıflattığını ve bilişsel esnekliği körelttiğini kaydetti.

BİLİMSEL VERİLERLE RİSK TABLOSU

-Alışkanlık

-Beyindeki Etkisi

-Uzun Vadeli Sonuç

-Yetersiz Uyku

-Glimfatik sistemin çöküşü

-Erken evre demans ve odaklanma kaybı

-Aşırı Şeker

-Nöronal enflamasyon

-Hipokampal atrofi (beyin küçülmesi)