Yapılan son araştırmalar, aşırı kilonun bir karakter zayıflığı değil, beynin enerji dengesini koruma çabasının bir sonucu olduğunu kanıtladı.

Dünya genelinde milyonlarca insan obeziteyi sadece bir yaşam tarzı seçimi veya disiplin eksikliği olarak görmeye devam ederken, uluslararası tıp camiası bu görüşü temelinden sarsan veriler paylaştı.

Yıllardır fazla kilolu bireylerle yürütülen klinik çalışmalar, vücudun kilo verme çabalarına karşı geliştirdiği metabolik savunma sisteminin, bireysel kararlılığı devre dışı bıraktığını ortaya koydu.

BEYNİN "HAYATTA KALMA" PROGRAMI

Araştırmalar, bir kişi kalori kısıtlamasına gittiğinde beynin bunu bir kıtlık sinyali olarak algıladığını doğruladı.

Cambridge Üniversitesi'nden Metabolizma ve Nöroendokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Giles Yeo, genetik faktörlerin iştah üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yeo, beynin vücut ağırlığını belirli bir seviyede tutmak için programlandığını ve bu seviyenin altına düşüldüğünde açlık hormonlarının (grelin) agresif şekilde arttığını ifade etti.

METABOLİK ADAPTASYON ENGELİ

Sadece açlık hissi değil, aynı zamanda vücudun enerji harcama biçimi de kilo kaybına karşı direnç gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Obezite Uzmanı Dr. Fatima Cody Stanford, obezitenin beynin enerji dengesini düzenleyen bölgesi olan hipotalamustaki bir işlev bozukluğu olduğunu vurguladı.

Stanford, kilo vermeye çalışan bireylerin metabolizmalarının yavaşladığını ve vücudun mevcut yağ depolarını korumak için "metabolik adaptasyon" sürecine girdiğini belirtti. Bu durum, bireyin ne kadar azimli olursa olsun biyolojik bir barajla karşılaştığını kanıtladı.

ÇEVRESEL VE GENETİK FAKTÖRLERİN ROLÜ

Uzmanlar, modern gıda çevresinin ve genetik yatkınlığın birleşerek iradeyi etkisiz kıldığını kaydetti.

Yale Rudd Gıda Politikası ve Obezite Merkezi'nden Dr. Rebecca Puhl, obez bireylere yönelik "tembellik" veya "iradesizlik" yaftalamasının bilimsel bir temeli olmadığını dile getirdi.

Puhl, toplumsal baskının stres hormonlarını tetikleyerek kilo alımını daha da hızlandırdığını, tedavinin irade terbiyesinden ziyade biyolojik müdahale gerektirdiğini aktardı.