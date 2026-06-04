Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Bilim insanları son noktayı koydu

KÜÇÜK HASARLAR NEDEN BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURUYOR?

Bu efsaneyi çürüten en güçlü kanıtlardan biri de klinik nörolojiden geliyor. Eğer beynin yüzde 90'ı kullanılmıyor olsaydı, bu bölgelerde meydana gelen hasarların ciddi sonuçlar doğurmaması gerekirdi.

Oysa felç, travma veya tümör gibi nedenlerle oluşan çok küçük beyin hasarları bile konuşma bozukluklarından hafıza kaybına, hareket kontrolü sorunlarından duygu durum değişikliklerine kadar ciddi problemlere yol açabiliyor. Tıp dünyasında, zarar gördüğünde hiçbir etki yaratmayan geniş ve kullanılmayan bir beyin bölgesi bulunduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.