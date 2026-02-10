Beslenme alışkanlıklarının nörolojik sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı araştırmalar, özellikle iki besin grubunun beyin performansında dramatik düşüşlere neden olduğunu saptadı.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler ve glisemik indeksi yüksek beyaz unlu mamuller, kan şekerinde yarattığı ani dalgalanmalarla beyin dokusunda enflamasyona yol açtı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Uma Naidoo, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yüksek şekerli diyetlerin beyindeki BDNF (Beyin Türevli Nörotropik Faktör) seviyelerini düşürdüğünü vurguladı. Naidoo, bu proteinin eksikliğinin yeni şeyler öğrenme ve hafıza oluşturma kapasitesini doğrudan kısıtladığını ifade etti.

Modern beslenme alışkanlıklarının merkezinde yer alan şekerli içecekler ve işlenmiş karbonhidratların bilişsel fonksiyonları doğrudan hedef aldığı ortaya çıktı. Bilimsel veriler, bu besinlerin beyin plastisitesini bozarak zihinsel süreçleri yavaşlattığını kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLERLE BİLİŞSEL GERİLEME

California Üniversitesi (UCLA) tarafından yürütülen bir çalışma, aşırı şeker tüketiminin sadece metabolizmayı değil, sinapslar arasındaki iletişimi de yavaşlattığını belgeledi.

Araştırma sonuçlarına göre, insülin direnci beyin hücrelerinde "enerji krizine" yol açarak odaklanma sürelerini kısalttı.

Konuya ilişkin bir diğer önemli görüş ise Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden epidemiyolog Dr. Nicolas Cherbuin’den geldi.

Cherbuin, kan şekerinin normal sınırların üst bandında seyretmesinin bile beynin küçülmesine (atrofi) neden olabileceğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

Uzman, rafine karbonhidratların beyin sağlığı üzerindeki tahribatının yıllar içinde biriktiğini kaydetti.

Oxford Üniversitesi’nden nörobilimci Prof. Dr. David Smith, homosistein seviyelerini yükselten bu tür beslenme modellerinin, beynin hafıza merkezi olan hipokampus hacminde daralmaya yol açtığını açıkladı. Smith, beslenme düzeninden bu iki grubun çıkarılmasının bilişsel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini belirtti.