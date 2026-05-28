Bilecik’in Söğüt İlçesine değer katacak Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi Projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu doğrultuda, Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından proje alanında ağaç budama çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla hem mevcut yeşil dokunun korunması hem de alanın daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflendi.

Söğüt Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada doğayla uyumlu, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturma anlayışıyla çalışmaların sürdüğü ifade edildi.