Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt Belediyesi tarafından yapımına başlanan Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Söğüt’ün köklü tarihini, kuruluş ruhunu ve ecdattan miras kalan değerleri modern teknolojiyle buluşturacak bu özel proje; iç ve dış mekan tasarımlarıyla ilçeye yakışır, modern ve vizyoner bir eser olarak hayata geçirilmeye hazırlanıyor.

Geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak, tarih ile teknolojiyi bir araya getirecek olan müze tamamlandığında, hem kültürel mirasa sahip çıkacak hem de ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Söğüt’ümüze değer katacak bu önemli yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.