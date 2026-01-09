Beylikdüzü’nde yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
İhbar üzerine belirtilen 34 KNŞ 933 plakalı aracı takibe alan ekipler, aracı Beylikdüzü Adnan Kahvesi Mahallesi Eylül Sokakta kıstırarak yakaladı. Yapılan baskında araç sürücüsü Zagros J.C., yakalandı.
SATIŞ HAZIR HALDE 88 KİLO UYUŞTURUCU
Yapılan aramalarda aracın bagajında satışa hazır 2 çuval içinde 132 parça halinde preslenmiş toplamda 88 kilo eroin ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen Zagros J.C., savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.