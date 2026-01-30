Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle site girişine art arda ateş açtı.

SİTE GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda girişte bulunan site görevlisi M.F., kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı görüldü.