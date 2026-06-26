Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı. Edinilen bilgilere göre, kentin batı yakasındaki Beylikdüzü ilçesinde seyir halinde olan lüks bir otomobil, şüphe üzerine narkotik timlerince yakın takibe alındı. Yapılan izlemelerin ardından adli makamlarla koordine kurularak savcılıktan gerekli arama ve el koyma kararları hızlıca temin edildi.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA KISKLAÇ: 2 GÖZALTI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün hareket halindeki aracı güvenli bir noktada kıskaca alarak durdurdu. Silahların çekildiği nefes kesen operasyonda, otomobil içerisinde bulunan ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Gözaltı işlemlerinin ardından araçta detaylı arama gerçekleştiren narkotik polisleri, bagaj ve koltuk altlarındaki gizli bölmelere yerleştirilmiş, poşetlere sıkıca sarılı halde saklanan tam 21 kilo 400 gram eroin maddesi ortaya çıkardı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere mahkeme kararıyla el konulurken, lüks araç ise çekici vasıtasıyla emniyet otoparkına çekildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Suçüstü yakalanarak kelepçelenen zehir taciri 2 zanlı, ifadeleri alınmak ve şebekenin bağlantılarını deşifre etmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında çok yönlü bir tahkikat yürütülüyor. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin ilerleyen süreçte hakim karşısına çıkarılmak üzere adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.