Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kavaklı Mahallesi 30 Ağustos Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen iki şüpheliden biri elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda sokak üzerinde şüphelilerin silahından çıkan kurşunlara ait çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

ETRADA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen iki şüpheliden birinin elindeki silahla etrafa rastgele ateş açıp kaçtıkları anlar yer aldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.