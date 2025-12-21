Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı binaya yıkım kararı verildi.

Ekipler tarafından yıkım çalışmalarına başlanan bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü. Bu sırada yıkımı izleyen çocuklar, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulup kaçarak uzaklaştılar.

OLAY KAMERADA

Site içerisindeki 10 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında aniden çöktüğü anlar olay anında 'bir şey yok' diyen vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın aniden çökmesi ve bu sırada binanın yakınlarında bulunan çocukların enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.