İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir iş yeri motosikletli şüpheli veya şüphelilerce kurşunlandı. Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki bir restorana motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri kaçan zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda kimse yaralanmazken, olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

CHP’li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman daha önceden aynı restoranda darbedilmişti.