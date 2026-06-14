Kaynak: İHA

Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda vatandaş katılırken, Almira’nın verdiği mücadeleyi simgeleyen binlerce rengârenk balon gökyüzüne bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Turhan ailesi, kızlarının yeniden sağlığına kavuşmasının mutluluğunu katılımcılarla birlikte paylaştı.

Tedavi sürecinde pes etmediğini söyleyen Almira, yaşadığı zorluklara rağmen güçlü kalmaya çalıştığını belirterek, “Bu süreç benim için çok zordu. Ama mücadele etmeyi bırakmadım. İki yılın sonunda hastalığı yendim. Bugün burada olmak ve bu mutluluğu yaşamak beni çok sevindiriyor. Bana destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Baba Samet Turhan ise aile olarak oldukça zorlu günlerden geçtiklerini dile getirerek, “Şükürler olsun ki bugünlere ulaştık. Artık tek isteğimiz Almira’nın mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmesi. Bu sevincimizi paylaşmak için yanımızda olan herkese minnettarız” dedi.

Ablası Ayşenur Turhan da kardeşinin büyük bir mücadele verdiğini vurgulayarak, “Bu anları yaşayabilmek tarif edilemez bir mutluluk. Almira çok güçlüydü ve tüm zorluklara karşı direndi. Bugün burada bu kadar insanın desteğini görmek bizi ayrıca duygulandırdı” diye konuştu.

Anne Aysun Turhan ise tedavi sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve kontrollerin devam ettiğini belirterek, “Kolay bir süreç değildi. Ancak bugün geldiğimiz noktada büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Almira bu sınavdan çok güçlü çıktı ve sonunda başardı” ifadelerini kullandı.