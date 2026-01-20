İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçede uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin evlerine düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 14 kilogram sıvı metamfetamin, 27 kilo 883 gram kristal metamfetamin, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli aparatlar, 1 hassas terazi ile 32 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 41 kilo 883 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.