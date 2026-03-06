Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı.

İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

MURAT ÇALIK'IN HASTALIĞI NE?

Türkiye’de son günlerde cezaevindeki bazı tutukluların sağlık durumları kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Bunlardan biri Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın MS hastalığı, diğeri ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumu. Avukatları, her iki ismin de cezaevinde hastalıklarının ilerlediğini ve bu nedenle zaman zaman hastanelere sevk edilerek tedavi gördüklerini belirtiyor.

Geçmişte akut myeloid lösemi ve mukoepidermoid karsinomla mücadele eden Murat Çalık, tedaviler sonrası hastalığını yenmişti. 23 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Çalık, önce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, daha sonra İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuldu ve bu süreçte yaklaşık 20 kilo verdi.

Temmuz 2025’te yapılan tetkiklerde kanserin nüksedebileceğine dair bulgular ortaya çıktı. Kâtip Çelebi Hastanesi, bu nedenle Çalık’ın cezaevinde kalmasının uygun olmayabileceğini belirten bir rapor hazırladı. Ancak Adli Tıp Kurumu, dosya üzerinden yaptığı değerlendirmede cezaevinde kalmasına engel bir durum olmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle Çalık tahliye edilmedi. Anayasa Mahkemesi ise 8 Eylül 2025’te tahliye talebini reddetti, ancak sağlık durumunun düzenli olarak izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde karar verdi.