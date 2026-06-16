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Kaynak: DHA

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yapan M.C., tatil için geldiği Adana'da bir eğlence mekanına gitti. M C., burada çalışan Buse S. ile tartışmaya başladı, daha sonra diğer çalışan Muhammet Ş. dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile M.C., beylik tabancasıyla Buse S. ve Muhammet Ş.'yi vurdu. Olayın ardından mekandan çıkıp, kaçmak isteyen M.C., bölgedeki trafik polisi tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Polisin takviye istemesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Buse S. ve Muhammet Ş., ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan M.C., Yarbaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. M.C., ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dedi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.