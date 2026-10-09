Acısıyla Tatlısıyla 10'uncu Yıl, On’ca Lezzet' temasıyla düzenlenen ve sıfır atık ilkesiyle hazırlıkların yapıldığı Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali olan 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali bugün başladı.
Beylik Sarayı'nın izinde: Selamlık sofra mirası evi açıldı
Selamlık Sofra Mirası Evi, Ramazanoğulları Beylik Sarayı'nın bölümlerinden biri olan ve Adana Ulu Cami Külliyesi içerisinde yer alan tarihi Selamlık yapısında yeniden hayat buldu.Kaynak: DHA
Adana’da 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bugün başladı. Festival kapsamında sabah saatlerinde ilk olarak Selamlık Sofra Mirası Evi'nin açılışı yapıldı.
Festival kapsamında kentin tarihi simgeleri olan Büyük Saat Kulesi, Ramazanoğlu Külliyesi ve Ziyapaşa Parkı'nın yer aldığı noktada bulunan Selamlık Sofra Mirası Evi, Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kent protokolün katıldığı törenle açıldı.
Ramazanoğulları Beylik Sarayı’nın bölümlerinden biri olan, Adana Ulu Cami Külliyesi içerisinde yer alan Selamlık yapısı, Selamlık Sofra Miras Evi olarak yeniden hayat buldu. Bu yapı ile birlikte Adana’nın zengin gastronomi kültürünün ve köklü sofra geleneğinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedefleniyor.
Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, "Tarihe yolculuk yapan bir bölgedeyiz. Türkiye’nin en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapan Adana’mızda Lezzet Festivali’nin açılış gününde böyle anlamlı bir yerin açılması çok kıymetli. Çukurova’nın ve Adana’nın lezzetlerinin keşfedildiği, araştırıldığı, bunların sunum haline getirilerek ziyaretçilere sunulacağı bir yer haline getirilecek.
Burası tarihi yapıya uygun, otantik şekilde düzenlendi ve misafirlerini bekliyor. İnşallah bu tarihi ortam Adana'mıza gelip yöresel lezzetleri tatmak isteyen tüm misafirlerimizin uğrak noktası olacak. Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız. Adana’nın bir başka yüzünün de olduğunu göstermenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Sofra Mirası Evi Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.