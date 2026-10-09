Beylik Sarayı'nın izinde: Selamlık sofra mirası evi açıldı

Burası tarihi yapıya uygun, otantik şekilde düzenlendi ve misafirlerini bekliyor. İnşallah bu tarihi ortam Adana'mıza gelip yöresel lezzetleri tatmak isteyen tüm misafirlerimizin uğrak noktası olacak. Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız. Adana’nın bir başka yüzünün de olduğunu göstermenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Sofra Mirası Evi Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.