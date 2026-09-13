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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı. Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.