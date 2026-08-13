Beykoz Belediyesi, ilçenin zengin doğal ve kültürel miras değerlerini mahallelerde düzenlediği sosyal etkinliklerle vatandaşlarla buluşturmaya kesintisiz devam ediyor. Yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve komşuluk bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen kültür sanat projeleri kapsamında yeni bir etkinliğe daha imza atıldı. Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi Meydan Parkı alanında organize edilen Ihlamur Festivali, yedi yaşından yetmiş yaşına kadar binlerce Beykozlunun yoğun katılımı ve coşkusuyla tamamlandı.

İlçenin el değmemiş ormanlarında ve zengin doğasında yetişen ıhlamurların ön plana çıkarıldığı festivalde vatandaşlara anlamlı ikramlar sunuldu. Etkinlik alanında Beykoz’un bereketli topraklarında özenle toplanan iki bin paket ıhlamur, katılımcılara ücretsiz olarak hediye edildi. Ayrıca festival meydanında dev kazanlarda demlenen beş kilogram Beykoz ıhlamuru, organizasyona katılan komşulara sıcak çay olarak ikram edildi ve alan buram buram ıhlamur kokusuyla kaplandı.

Festival alanındaki coşkulu kalabalığa hitap eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, mahalle kültürünü canlı tutan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Gürzel, şöyle konuştu:

Böyle güzel bir yaz akşamında yine hep beraberiz. Kıymetli sanatçımız Ekin Uzunlar Bey ile çok eğleneceğiz. Kendi topraklarımızda yetişen ıhlamurumuzu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Etkinlikteki heyecan ve coşku, Karadeniz müziğinin sevilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçısı Ekin Uzunlar’ın sahneye çıkmasıyla zirveye tırmandı. Meydanı hınca hınç dolduran binlerce Beykozlu, Uzunlar’ın dinamik sahne performansına ve sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Kemençe şovları ve hareketli parçalarla renklenen gecede vatandaşlar yaz akşamının tadını doyasıya çıkararak eğlendi.

Beykoz Belediyesi ilçe genelinde tarımsal üretimi desteklemeye, arıcılık, kestane balı, beykoz camı ve ıhlamur gibi coğrafi ve doğal değerleri festivaller aracılığıyla tanıtmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu tür gelenekselleşen buluşmalar sayesinde hem ilçe ekonomisine ve üreticisine destek sağlanıyor hem de sosyal dayanışma ortamı güçlendiriliyor. Belediye yetkilileri, ilerleyen günlerde farklı mahallelerde benzer kültürel şenliklerin ve sanatsal buluşmaların artarak süreceğini belirtti.

Ihlamur, idrar söktürücü ve terletici etkisi ile ateşi düşürmeye yardım eder. Tansiyonu dengelerr, sindirim sistemini rahatlatır, kas spazmlarını azaltır.

IHLAMURUN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını azaltır

Vücudun iltihapla savaşmasını destekler

Diüretik etkisi ile idrar söktürücü ve terlemeyi teşvik edici etkisi vardır

Kan basıncını dengelemeye yardım eder

Stres ve kaygıyı hafifletir

Hafif ağrıları azaltır

Sindirim sistemini rahatlatır

Antioksidan içeriği tip 2 diyabet ve diğer kronik hastalıklarla mücadele etmeye yardım eder

Bağışıklığı destekler

Uyku kalitesini artırır