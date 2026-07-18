Yangın, saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BUC 642 plakalı kamyonetin kasımında seyir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Beykoz TEM’de kamyonet alev aldı - Resim : 1

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz duruma gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.