Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul / Atakan Alkış / Yeniçağ



Beykoz’un uzun yıllardır beklediği metro projesinde kritik bir güvenlik engeli ortaya çıktı. Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a ulaşması planlanan metro güzergâhının, Ümraniye Stadı çevresinde NATO akaryakıt boru hattıyla kesiştiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), stratejik öneme sahip boru hattıyla yaşanan kesişme nedeniyle mevcut projeye ilişkin ret yazısı verdi.

KRİTİK NOKTA ÜMRANİYE STADI ÇEVRESİNDE

Yaklaşık 17,49 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşması planlanan hattın; Ümraniye, Kavacık, Çubuklu, Kanlıca ve Beykoz güzergâhında ilerlemesi öngörülüyor. Projenin başlangıç bölümünün Ümraniye Stadı çevresinde NATO kapsamında kullanılan akaryakıt boru hattıyla kesişmesi, güvenlik açısından yeni bir değerlendirme yapılmasını zorunlu hale getirdi. Kulislerden edinilen bilgiye göre EGM, mevcut güzergâh için olumlu görüş vermeyerek ilgili kuruma ret yazısı gönderdi. Söz konusu yazının projenin tamamını mı yoksa yalnızca boru hattıyla kesişen bölümü mü kapsadığı henüz açıklanmadı.

GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmenin ardından metro güzergâhının yeniden projelendirilmesi gündeme gelebilir. Metro tünelinin derinliğinin değiştirilmesi, istasyon yerinin kaydırılması veya hattın başlangıç bölümünün farklı bir noktadan geçirilmesi değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

Olası bir güzergâh değişikliğinin projenin takviminde gecikmeye ve maliyetinde artışa neden olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ’UN İLK METRO HATTI OLACAK

Projenin tamamlanması halinde Beykoz, tarihinde ilk kez İstanbul’un raylı sistem ağına bağlanacak. Metro hattının özellikle Kavacık ve Beykoz güzergâhındaki trafik yoğunluğunu azaltması ve bölgeden kent merkezine ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. Konuyla ilgili EGM ve projeyi yürüten kurumlar tarafından henüz kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Gözler, NATO boru hattıyla yaşanan kesişmenin nasıl aşılacağına ve metro güzergâhında değişiklik yapılıp yapılmayacağına çevrildi.