İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in vekili olarak gelen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti.

Gürzel'in, İBB soruşturmasında 'itirafçı' olan Ahmet Sarı’nın bağlantılı olduğu şirkete 139 milyon TL’lik ihale verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Transfer Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

İhale iddialarını reddeden Gürzel şu ifadeleri kullandı:

Bugün Halk TV’de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale; 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV’yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum.