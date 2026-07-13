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Kaynak: ANKA



Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi.

TUTUKLU İŞ İNSANI TAHLİYE EDİLDİ!

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Tutuklu iş insanı Uğur İnci ise, mahkeme tarafından tahliye edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme, duruşmayı 9-12 Ekim tarihlerine erteledi.

NELER OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Köseler ve diğer isimlerin gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 26’ya yükselirken Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmıştı. 9 şüpheli ise, haklarında yurtdışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcı tarafından, Köseler hakkında 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıntılar geliyor....