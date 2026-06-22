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Kaynak: Haber Merkezi

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasından sonra Belediye Meclisinde yapılan oylamayla CHP’den Beykoz Belediye Başkan Vekili seçilen, ardından parti değiştirerek 13 Eylül 2025 tarihinde resmen AKP'ye katılan Özlem Vural Gürzel’in ilk icraatı Togg oldu.

BEYKOZ BELEDİYESİ 35 ADET TOGG SATIN ALDI

Beykoz Belediyesi, kamu kaynaklarını kullanarak araç filosuna 35 adet yerli ve milli elektrikli Togg’u Çavuşbaşı Belediye Garajı’nda düzenlenen organizasyonla hizmet filosuna dahil etti. Elektrikli araçların bizzat Beykoz Belediyesi’ne ait olacağı belirtildi.

Araç teslim programında konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediyesi olarak 35 adet elektrikli Togg aracını hizmet filomuza dahil ettiklerini, üstelik bu araçların artık kiralık değil, belediyenin kendi öz malı olduğunu açıkladı.

'ARAÇLAR MAKAM ARACI OLACAK KULLANILACAK. BU MU HİZMET?'

Yapılan alım sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar, Gürzel’in Beykoz Belediyesi’ne kamu kaynaklarındaki parayla 35 adet Togg almasına tepki gösterdi.

İşte gelen bazı yorumlar:

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Faruk Bildirici, BirGün’de yazdığı “BEYKOZ MEDYA OKULU KARDEŞLİĞİ İŞBAŞINDA” başlıklı yazıda Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz’ün ortak paylaşımlarla AKP'ye geçen Beykoz Belediyesi Başkanı Özlem Vural Gürzel’in faaliyetlerinin reklamını yaptığını açıklamıştı.

Bildirici, Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP’den AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in kurduğu “Beykoz Medya Okulu”nun eğitmenleri olduğunu hatırlatarak, “Acaba bu isimler, AKP’li Beykoz Belediyesi’nden “eğitmenlik” karşılığında ne kadar ücret alıyorlar? Açıklasalar da organize PR çalışmalarının altındaki çıkar ilişkisinin boyutlarını öğrensek” sözlerini sarf etmişti.

AK PARTİ’YE İLK GEÇEN BELEDİYE BAŞKANI

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul’da CHP’den AKP’ye geçen ilk isim. Gürzel, 10 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması üzerine Belediye Meclisinde yapılan oylamayla CHP’den Beykoz Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Gürzel, 9 Eylül 2025 tarihinde parti içi baskılar ve hakaretlere maruz kaldığını gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

13 Eylül 2025 tarihinde ise AK Parti'nin Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle resmen AK Parti’ye geçmişti. Bu katılımla birlikte Beykoz Belediyesi'nin meclis çoğunluğu ve yönetimi muhalefetten iktidar partisine geçmişti.