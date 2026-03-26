Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede entübe edilen ve sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesinde 24 Mart'ta yaşam savaşını kaybeden hastanın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bu karar doğrultusunda, vefat eden hastanın karaciğeri ve bir böbreği Erzurum’daki, diğer böbreği ise Bursa’daki hastalara hayat verecek.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, genç kadının yüksek tansiyona bağlı yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yılmaz, hastanın tedavi gördüğü sırada beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, organ nakli için aile ile görüştüklerini ifade etti.

AYNI ACIYI YAŞAMASINLAR DİYE

Ailenin üzgün ve zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Annenin söylediği bir şey beni çok etkiledi. Çok üzgün ve kararsız kaldı, 'Birileri benimle aynı acıyı yaşamasın diye bunu kabul ediyorum.' dedi. Vefat eden kızımızın kardeşleri, bütün aile birbirlerine kenetlenip, bu zor günlerinde böyle güzel bir karar verdiler." dedi.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca nakile uygun görülen böbrekler ve karaciğerin Erzurum ile Bursa'daki hastalara gönderildiğini belirterek, "Umarım alan insanlar da mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederler." diye konuştu.

Yılmaz, "Hepimiz hayatımızı kaybedeceğiz. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz ama beyin ölümüyle hayatımızı kaybettiğimiz durumda buna karar verecek ailelerimiz oluyor. Bu çok zor oluyor, en zor gününde bu kararı vermek durumunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.